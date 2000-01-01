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Самые богатые политики Израиля 25.02 13:26   MIGnews.com

Самые богатые политики Израиля

Журнал Forbes Israel  опубликовал список самых богатых политиков Израиля.

на первом месте - бывший мэр Иерусалима и кандидат на выборах в  Кнессет Нир Баркат. Капитал Барката - около 500 миллионов шекелей, и он его заработал на компании Check Point и других проектах в сфере хай тека.

Список наиболее богатых политиков Израиля выглядит так:

Нир Баркат  -500 миллионов шекелей

Алона Баркат (жена брата Нира Барката)  - 400 миллионов

Эхуд Барак - 120 миллионов шекелей. Барак зарабатывает на спекуляциях с недвижимостью и торговле каннабисом в компании InterCure.

Биньямин Нетаниягу - 50 миллионов шекелей. Основная часть этих денег заработана в США на публичных лекциях и в качестве консультанта компаний BATM иd Electric Fuel.

Нафтали Беннет - 32 миллиона шекелей Источник богатств Беннета - продаже компании Cyota.

Ави Габай - 29 миллионов накопил средства будучи генеральным директором Безек

Хаим Кац - 28 миллионов

Яир Лапид  - 25 миллионов

Состояние лидера блока Кахоль Леван Бени Ганца оценивается в 8 миллионов шекелей (без учета положенной ему большой бюджетной пенсии).


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