Самые богатые политики Израиля

Журнал Forbes Israel опубликовал список самых богатых политиков Израиля.
на первом месте - бывший мэр Иерусалима и кандидат на выборах в Кнессет Нир Баркат. Капитал Барката - около 500 миллионов шекелей, и он его заработал на компании Check Point и других проектах в сфере хай тека.
Список наиболее богатых политиков Израиля выглядит так:
Нир Баркат -500 миллионов шекелей
Алона Баркат (жена брата Нира Барката) - 400 миллионов
Эхуд Барак - 120 миллионов шекелей. Барак зарабатывает на спекуляциях с недвижимостью и торговле каннабисом в компании InterCure.
Биньямин Нетаниягу - 50 миллионов шекелей. Основная часть этих денег заработана в США на публичных лекциях и в качестве консультанта компаний BATM иd Electric Fuel.
Нафтали Беннет - 32 миллиона шекелей Источник богатств Беннета - продаже компании Cyota.
Ави Габай - 29 миллионов накопил средства будучи генеральным директором Безек
Хаим Кац - 28 миллионов
Яир Лапид - 25 миллионов
Состояние лидера блока Кахоль Леван Бени Ганца оценивается в 8 миллионов шекелей (без учета положенной ему большой бюджетной пенсии).