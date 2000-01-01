25.02 13:26 MIGnews.com

Самые богатые политики Израиля

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Журнал Forbes Israel опубликовал список самых богатых политиков Израиля.на первом месте - бывший мэр Иерусалима и кандидат на выборах в Кнессет Нир Баркат. Капитал Барката - около 500 миллионов шекелей, и он его заработал на компании Check Point и других проектах в сфере хай тека.Список наиболее богатых политиков Израиля выглядит так:Нир Баркат -500 миллионов шекелейАлона Баркат (жена брата Нира Барката) - 400 миллионовЭхуд Барак - 120 миллионов шекелей. Барак зарабатывает на спекуляциях с недвижимостью и торговле каннабисом в компании InterCure.Биньямин Нетаниягу - 50 миллионов шекелей. Основная часть этих денег заработана в США на публичных лекциях и в качестве консультанта компаний BATM иd Electric Fuel.Нафтали Беннет - 32 миллиона шекелей Источник богатств Беннета - продаже компании Cyota.Ави Габай - 29 миллионов накопил средства будучи генеральным директором БезекХаим Кац - 28 миллионовЯир Лапид - 25 миллионовСостояние лидера блока Кахоль Леван Бени Ганца оценивается в 8 миллионов шекелей (без учета положенной ему большой бюджетной пенсии).