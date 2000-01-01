25.02 11:13 MIGnews.com

Двойника главы КНДР Говарда выслали из Вьетнама

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Австралийский комик Говард, выступающий в качестве двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына, был вынужден покинуть территорию Вьетнама в связи с приближением даты проведения саммита США-КНДР.Он прибыл в Ханой в пятницу, 22 февраля вместе с коллегой Расселом Уайтом, который изображает президента Трампа. Вместе юмористы всегда собирали вокруг себя огромную толпу и СМИ, а вьетнамским властям такой ажиотаж показался проблемным.СМИ сообщали, что Говарда уже вызывали "на ковер" и просили его не создавать помех приближающемуся саммиту, однако после решили просто выслать двойника из страны. При этом Расселу Уайту разрешили остаться, но лишь на условии, что он не будет делать публичных выступлений.