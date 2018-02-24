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Новая карьера Эхуда Барака 25.02 08:09   MIGnews.com

Новая карьера Эхуда Барака

Бывший премьер-министр Израиля и бывший лидер партии Авода Эхуд Барак посетил мероприятие шабаттарбут в Хадере.

На мероприятии выступила группа балета старшеклассниц Хадеры. Бывший пермьер, любитель опер и классической музыки, чрезвычайно заинтересовался и пошел за кулисы встретиться с юными балеринами.



Руководитель труппы Ади Варник-Риб попросила Барака сняться с балеринами. 76-летний пенсионер и ветеран израильской политики даже попытался сделать с ним и несколько па.

Варник -Риб сообщила: “Он был очень приятен и у него даже есть талант в танце”.
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