25.02 08:09 MIGnews.com

Новая карьера Эхуда Барака

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Бывший премьер-министр Израиля и бывший лидер партии Авода Эхуд Барак посетил мероприятие шабаттарбут в Хадере.На мероприятии выступила группа балета старшеклассниц Хадеры. Бывший пермьер, любитель опер и классической музыки, чрезвычайно заинтересовался и пошел за кулисы встретиться с юными балеринами.Руководитель труппы Ади Варник-Риб попросила Барака сняться с балеринами. 76-летний пенсионер и ветеран израильской политики даже попытался сделать с ним и несколько па.Варник -Риб сообщила: “Он был очень приятен и у него даже есть талант в танце”.