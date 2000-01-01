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Солдат США накормят пиццей, которая хранится 3 года | Фото: Thinkstock26.02 03:26   MIGnews.com

Солдат США накормят пиццей, которая хранится 3 года

Американским военным решили разнообразить рацион. С этой целью в их сухой паек включат пиццу, срок годности которой составит три года, сообщает портал Military.

Поначалу военным предложат лишь один вид — пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента. По задумке авторов такой инициативы, пицца должна напоминать военнослужащим о доме и облегчать моральные условия военной службы.

В научном центре американской армии признались, что потратили много лет на создание пиццы без большого количества консервантов, которая при этом может долго оставаться вкусной и свежей при высокой температуре.

Сухими пайками с пиццей американских солдат начнут кормить уже в следующем году.
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