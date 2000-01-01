25.02 22:17 MIGnews.com

Скончалась индийская актриса Шридеви

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Актриса индийского кино Шридеви скончалась на 55 году жизни.Об этом сообщает телеканал NDTV в воскресенье, 25 февраля.Отмечается, что она скончалась в Дубае в результате остановки сердца, куда приехала на свадьбу своего племянника.Шридеви снялась или принимала участие в производстве примерно 300 фильмов. Известность ей принесли роли в картинах "Грустная история" (1983), "Подарок" (1984), "Чандни" (1987) и "Плутовка" (1987).