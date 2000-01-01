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Израиль – лидер по сбору и переработке пластиковых бутылок | Фото: AFP25.02 11:53   MIGnews.com

Израиль – лидер по сбору и переработке пластиковых бутылок

По данным опроса, проведенного институтом исследований "Геокартография", в 2016 году 83% израильского населения выбрасывали пластиковые бутылки в специальные контейнеры. Для сравнения, в 2007 году эта цифра составляла всего 44%.

По данным корпорации ЭЛА (некоммерческая организация, занимающаяся сбором и утилизацией контейнеров для напитков) в 2017 году в Израиле было продано около 900 миллионов контейнеров для напитков, отвечающих критериям возврата залоговой стоимости (хок а-пикадон). Из них было собрано и переработано около 700 миллионов, то есть - 78,1% от общего количества. Для сравнения, в 2001 году - лишь 185 миллионов.

Ежегодно в Израиле продается более 700 миллионов полуторалитровых бутылок. За последний год корпорацией ЭЛА было собрано и переработано 444 миллиона таких бутылок, что составляет 60.4% от проданного количества. Десять лет назад было всего 8%.

По данным за 2016 году в Израиле собирают и перерабатывают 64% пластиковых бутылок, в Европе этот показатель равен 60 процентам, а в Соединенных Штатах – 30%.

В Израиле из переработанных бутылок производят разнообразные изделия, как например: шариковые ручки, футболки, бейсболки, купальники, корзины для фруктов и даже железные ограждения.
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