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Вице-президент США перепутал флаг Израиля и Никарагуа | Фото: Justin LaBerge/Flickr25.02 08:46   MIGnews.com

Вице-президент США перепутал флаги Израиля и Никарагуа

Вице-президент США Майкл Пенс оконфузился дважды за один вечер, перепутав в соцсети Twitter флаг Еврейского государства с флагом Никарагуа.

В первом сообщении он призвал смотреть его выступление на конференции Республиканской еврейской коалиции: "При президенте США Трампе мы будем на стороне Израиля".

"Наша поддержка еврейского народа не заканчивается на границе нашей страны. При @POTUS (официальный "твиттер" президента США – ред.) мир узнает, что Америка стоит на стороне Израиля", - написал он во втором сообщении.




При этом "твиты" вице-президент Пенс сопроводил "эмодзи"-флагами Соединенных Штатов и Никарагуа. После того, как юзеры указали на ошибку, он удалил оба сообщения, однако оперативные пользователи успели сделать скриншоты.
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