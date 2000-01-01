Вице-президент США перепутал флаги Израиля и Никарагуа
Вице-президент США Майкл Пенс оконфузился дважды за один вечер, перепутав в соцсети Twitter флаг Еврейского государства с флагом Никарагуа.
В первом сообщении он призвал смотреть его выступление на конференции Республиканской еврейской коалиции: "При президенте США Трампе мы будем на стороне Израиля".
"Наша поддержка еврейского народа не заканчивается на границе нашей страны. При @POTUS (официальный "твиттер" президента США – ред.) мир узнает, что Америка стоит на стороне Израиля", - написал он во втором сообщении.
При этом "твиты" вице-президент Пенс сопроводил "эмодзи"-флагами Соединенных Штатов и Никарагуа. После того, как юзеры указали на ошибку, он удалил оба сообщения, однако оперативные пользователи успели сделать скриншоты.