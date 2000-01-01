25.02 08:32 MIGnews.com

Советская гимнастка Ольга Корбут продаст олимпийские медали

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут продаст на аукционе Platinum Night в Далласе свои медали, сообщает Беларусь сегодня.На продажу выставлены пять олимпийских медалей, завоеванных гимнасткой на олимпиадах в Мюнхене (1972) и Монреале (1976), а также большая коллекция наград и значков, среди которых значок мастера спорта СССР.Главный лот торгов — золотая медаль командных соревнований, в борьбе за которую спортсменка впервые исполнила сальто назад, получившее позднее название "Петля Корбут". Стартовая цена медали составляет 26 тысяч долларов.На торги также выставлены гимнастический купальник и разминочная ветровка Корбут, коллекция ее аккредитаций на различные мероприятия, а также недействительный паспорт гражданки США.