Советская гимнастка Ольга Корбут продаст олимпийские медали
Четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут продаст на аукционе Platinum Night в Далласе свои медали, сообщает Беларусь сегодня.
На продажу выставлены пять олимпийских медалей, завоеванных гимнасткой на олимпиадах в Мюнхене (1972) и Монреале (1976), а также большая коллекция наград и значков, среди которых значок мастера спорта СССР.
Главный лот торгов — золотая медаль командных соревнований, в борьбе за которую спортсменка впервые исполнила сальто назад, получившее позднее название "Петля Корбут". Стартовая цена медали составляет 26 тысяч долларов.
На торги также выставлены гимнастический купальник и разминочная ветровка Корбут, коллекция ее аккредитаций на различные мероприятия, а также недействительный паспорт гражданки США.