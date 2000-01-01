26.02 04:29 MIGnews.com

Ученые рассказали о минусах высокого роста

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Специалисты пришли к выводу, что каждые десять сантиметров роста девушки увеличивают риск развития у нее онкологических заболеваний.Ученые из Великобритании пришли к выводу, что у высоких женщин гораздо больше риск развития онкозаболеваний, чем у низких.Исследование, в ходе которого была собрана информация о 1300000 жительниц Британии среднего возраста, показало, что для женщин на каждые 10 сантиметров роста вероятность заболеть раком возрастает на 16%. При этом в зависимости от национальности или расы связь между риском онкологического заболевания и ростом не меняется.Однако специалистами было установлено, что высокий рост снижает риск сердечных заболеваний.