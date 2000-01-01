25.02 14:46 MIGnews.com

Сын Пеле проведет почти 13 лет в тюрьме за наркоторговлю

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Обвиняемый в наркоторговле и отмывании денег сын знаменитого бразильского футболиста Пеле, Эдсон Чолби Насименту сдался властям Бразилии после того, как ему снизили наказание. Как пишет "Би-би-си", суд Сан-Паулу сократил ему срок за отмывание денег, добытых путем незаконной продажи наркотиков, с 33 до 12 лет и 10 месяцев заключения.Впервые сын Пеле был признан виновным в 2005 году и с тех пор он вел борьбу в судах, пытаясь доказать свою невиновность, но в 2014 году Эдиньо был приговорен к 33 годам тюрьмы. Несмотря на то, что он признался в наркотической зависимости, все выдвинутые против него обвинения.В 90-е годы он был вратарем клуба "Сантос", за который раньше играл его отец. Пеле судебный процесс не комментирует.