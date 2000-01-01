Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Сын Пеле проведет почти 13 лет в тюрьме за наркоторговлю 25.02 14:46   MIGnews.com

Сын Пеле проведет почти 13 лет в тюрьме за наркоторговлю

Обвиняемый в наркоторговле и отмывании денег сын знаменитого бразильского футболиста Пеле, Эдсон Чолби Насименту сдался властям Бразилии после того, как ему снизили наказание. Как пишет "Би-би-си", суд Сан-Паулу сократил ему срок за отмывание денег, добытых путем незаконной продажи наркотиков, с 33 до 12 лет и 10 месяцев заключения.

Впервые сын Пеле был признан виновным в 2005 году и с тех пор он вел борьбу в судах, пытаясь доказать свою невиновность, но в 2014 году Эдиньо был приговорен к 33 годам тюрьмы. Несмотря на то, что он признался в наркотической зависимости, все выдвинутые против него обвинения.

В 90-е годы он был вратарем клуба "Сантос", за который раньше играл его отец. Пеле судебный процесс не комментирует.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:26
Иран купит 950 тонн урана
13:57
Убийце брата Ким Чен Ына заплатили $90
13:18
Теракт в сирийском Хомсе: 35 погибших, десятки раненых
13:11
ДТП с израильтянами на Кубе: 1 погиб
12:47
Меркель: альтернатив "двум государствам" нет
12:26
WADA: в докладе Макларена мало доказательств вины россиян
12:11
Швеция: Госслужащим могут начать платить за секс в обед
11:41
Журналистов CNN и NYT не пустили на брифинг в Белом доме
11:19
Сына Мохаммеда Али задержали за ислам
11:01
Стоимость въездных виз в Египет вырастет почти в 2,5 раза
10:20
Обвал "туннеля смерти" в Газе: три палестинца погибли
10:17
Во Франции Обаму хотят выдвинуть в президенты
09:43
В лондонском особняке нашли архив Горбачев-фонда
09:38
В Арканзасе вновь ввели смертную казнь
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus