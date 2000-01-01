Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 26.02 02:15   MIGnews.com

Упитанные амурские тигры сбили и съели беспилотник

Амурские тигры, обитающие в национальном парке в китайской провинции Хэйлунцзян, сбили и погрызли снимающий их беспилотник. Видео опубликовал на своем YouTube-канале телеканал CCTV+.

На видео видно, как упитанные хищники гоняются за летающим на низкой высоте аппаратом. В какой-то момент один из тигров подпрыгивает и сбивает его, после чего стая начинает с интересом рассматривать беспилотник вблизи и "пробовать его на зуб". После нескольких укусов дрон начинает дымиться.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:43
У американки взорвался iPhone последней модели  
00:38
Лента о Хиллари Клинтон стала худшим фильмом года
23:11
Частота оргазмов зависит от сексуальной ориентации
22:45
Очередной температурный рекорд зафиксирован на Земле
21:51
США оценивают возможность перемещения посольства в Иерусалим
21:20
Премьер Турции призывает "голосовать за стабильность"
20:52
Береговая охрана Италии спасла тысячи мигрантов в море
20:22
Правительство Сирии: "Сообщение террористов получено"
20:12
В Ливане похитили одного из лидеров "Хизбаллы"
19:58
Майк Пенс: США не допустят "ядерного" Ирана
19:53
Покушение на Махмуда Аббаса в Ливане
19:21
Boeing откроет свой первый завод в Европе
18:57
ООН опасается срыва переговоров по Сирии
18:23
Иракские войска продвинулись глубже в западный Мосул
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus