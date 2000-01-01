26.02 02:15 MIGnews.com

Упитанные амурские тигры сбили и съели беспилотник

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Амурские тигры, обитающие в национальном парке в китайской провинции Хэйлунцзян, сбили и погрызли снимающий их беспилотник. Видео опубликовал на своем YouTube-канале телеканал CCTV+.На видео видно, как упитанные хищники гоняются за летающим на низкой высоте аппаратом. В какой-то момент один из тигров подпрыгивает и сбивает его, после чего стая начинает с интересом рассматривать беспилотник вблизи и "пробовать его на зуб". После нескольких укусов дрон начинает дымиться.