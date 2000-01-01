25.02 12:11 MIGnews.com

Швеция: Госслужащим могут начать платить за секс в обед

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Занятия любовью должны быть включены в перечень позволительных занятий во время оплачиваемого государством обеденного перерыва государственных служащих в Швеции, считает мэр города Эвертурнео Пер-Эрик Мускос.Как сообщает агентство Associated Press, градоначальник сообщил 25 февраля, что в начале недели он обратился с "серьезным и официальным" предложением пополнить сексом список из позволительных занятий, в которых на данный момент входит занятие в спортзале, посещение массажа или прием пищи.42-летний Пер-Эрик Мускос утверждает, что сотрудники мэрии настолько загружены работой, что им попросту не хватает времени на интим. Поэтому он уверен, что, если госслужащим разрешить заниматься любовью во время ланча, это не только наладит их душевное равновесие, но и приведет к росту населения 4,5-тысячного города."Исследования показали, что занятие сексом идет на пользу здоровью. Это еще и укрепляет отношения", - говорит он.В то же время Мускос согласен с тем, что достаточно сложно проследить за тем, чтобы взамен "поправления здоровья" госслужащие не тратили обеденные перерывы на, к примеру, прогулки, ведь государство не приветствует такой вид досуга.По словам политика, 550 членов муниципалитета уже поддержали его инициативу, а негативную реакцию она вызвала лишь у представителей старшего поколения.