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Прогноз погоды в Израиле | Фото:25.01 08:42   MIGnews.com

Прогноз погоды в Израиле

В субботу, 25 января, в Израиле ожидается холодная температура, ниже среднесезонной, с переменной облачностью, но без осадков.

В Иерусалиме температура будет держаться на уровне 3-9 градусов, в Тель-Авиве - 9-14, в Хайфе - 9-11, в Эйлате - 8-17, в Беэр-Шеве - 4-14, на побережье Мертвого моря - 11-15, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-14,на побережье озера Кинерет - 5-14, на Голанских высотах - 5-12.

С воскресенья на понедельник погода будет постепенно улучшаться, температура повысится. Ожидается переменная облачность. Во вторник также прогнозируется потепление.


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