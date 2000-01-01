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flickr 25.01 09:20   MIGnews.com

Натали Портман номинирована на Оскар

Голливудская актриса еврейского происхождения Натали Портман была номинирована на премию "Оскар" в категории "лучшая женская роль" за фильм "Джеки". Кинокартина является биографической драмой, которая рассказывает о жизни первой леди Джеки Кеннеди после того, как в 1963 году был убит 35-й президент США Джон Кеннеди.

Актриса родилась в Иерусалиме, однако в возрасте трех лет семья переехала в Соединенные Штаты. В 2011 году Портман была удостоена премии за лучшую женскую роль в киноленте Даррена Ароновски "Черный лебедь".

В 2015 году актриса в интервью Hollywood Reporter заявила, что она "очень разочарована" переизбранием премьера Биньямина Нетаниягу.

"Я против политики Нетаниягу. Я очень расстроена и разочарована тем, что его переизбрали. Я считаю его расистские комментарии ужасающими", - отметила Портман.
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