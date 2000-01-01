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26.01 04:44   MIGnews.com

Новый тренд богачей: подготовка к концу света

Очень богатые люди готовятся к апокалипсису. Тайная группа в соцсети Facebook для технических магнатов даже строит здесь планы для спасения. Один глава инвестиционной компании, в частности, отметил, что у него есть подземный бункер, передает ТСН со ссылкой на Mirror.

"Я держу заправленный топливом вертолет, а также у меня есть подземный бункер с системой фильтрации воздуха", - отметил он.

В свою очередь, другие утверждают, что они учатся стрелять из лука, чтобы защитить себя, когда цивилизация потерпит крах.

"У меня есть несколько мотоциклов. У меня есть куча пушек и боеприпасов. Продукты питания. Я считаю, что с этим я могу отсиживаться в моем доме в течение определенного промежутка времени", - прокомментировал основатель и генеральный директор Reddit.



Кроме того, эксперт из американской компании по производству бункеров Гэри Линч отметил, что с 2014 года спрос на бункеры-бомбоубежища увеличился на 700%.
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