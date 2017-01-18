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ДиКаприо рассказал миру об израильском эко-чуде | Фото: State Department/Flickr25.01 21:06   MIGnews.com

ДиКаприо рассказал миру об израильском эко-чуде

Известный своим пристрастием к охране окружающей среды голливудский актер Леонардо ДиКаприо решил привлечь внимание почти 14 млн. своих подписчиков в Instagram к самому крупному солнечноэнергетическому проекту в Израиле.

Это – солнечная электростнация "Ашалим", расположенная около одноименного городка в пустыне Негев, в 35 километрах от Беэр-Шевы.



"В ближайшем будущем безводный пейзаж пустыни Негев в Израиле станет выглядеть, как в футуристическом фильме.

Государство строит в своих песках самую высокую солнечную термальную башню. Когда ее построят, окруженная 50 тысячами зеркал 250-метровая башня будет в состоянии производить количество энергии, достаточное для удовлетворения потребностей 5% населения Израиля", - написал ДиКаприо в своем фотоблоге.

Смысл проекта в том, что благодаря беспроводной системе управления, зеркала-гелиостаты будут подогревать в установленном на вершине башни резервуаре до 540 градусов по Цельсию. Благодаря этому, установленная мощность станции составит более 121 МВт, чего должно хватить для 120 тысяч домохозяйств. Энергия в течение 25 лет будет выкупаться Израильской электрической компанией "Хеврат хашмаль".

Общие инвестиции в проект составят приблизительно 1 млрд долларов, а окончание строительства запланировано на 2018 год.
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