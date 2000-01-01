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www.instagram.com 26.01 10:33   MIGnews.com

Мадонна усыновит еще двух детей в Малави

Американская поп-звезда Мадонна подала заявку на усыновление еще двух детей в Малави, сообщил представитель суда в восточноафриканской стране.

По данным AP, накануне певица появилась в суде в малавийской столице Лилонгве. Уточняется, что слушания по заявке поп-звезды состоятся через неделю.

В 2006 году певица усыновила в Малави мальчика Давида Банда, а в 2009 году — девочку Мерси Джеймс.

Кроме того, у Мадонны есть сын Рокко от брака с Гаем Ричи и дочь Лурдес, отцом которой является Карлос Леон, тренер по фитнесу.
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