26.01 10:33 MIGnews.com

Мадонна усыновит еще двух детей в Малави

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Американская поп-звезда Мадонна подала заявку на усыновление еще двух детей в Малави, сообщил представитель суда в восточноафриканской стране.По данным AP, накануне певица появилась в суде в малавийской столице Лилонгве. Уточняется, что слушания по заявке поп-звезды состоятся через неделю.В 2006 году певица усыновила в Малави мальчика Давида Банда, а в 2009 году — девочку Мерси Джеймс.Кроме того, у Мадонны есть сын Рокко от брака с Гаем Ричи и дочь Лурдес, отцом которой является Карлос Леон, тренер по фитнесу.