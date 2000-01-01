26.01 03:42 MIGnews.com

Инопланетян назвали причиной зарождения жизни

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Ученые, представляющие Колумбийский университет, сделали неожиданное заявление, согласно которому выдвинута новая гипотеза о зарождении жизни на Земле. Так, источником для этого мог послужить астероид, попавший на нашу планету с Марса.Стоит отметить, что подобная версия зарождения жизни была еще высказана учеными в 1871 году и даже имеет свое название – Панспермия. Согласно этой теории на Марсе ранее существовали условия, пригодные для жизни: вода, чистый воздух, оптимальная температура воздуха. Но после произошедшего столкновения Красной планеты с астероидом, часть Марса могла отломиться и стать своего рода "транспортером2 жизни на соседнюю планету Земля.В связи с этим, ученые делают предположение, что жизнь на Земле может иметь инопланетные корни. Правда, никаких подтверждений этой версии учеными пока не обнаружено. Частиц Марса на нашей планете пока не найдено.