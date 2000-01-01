25.01 13:51 MIGnews.com

Дочь Майкла Джексона: Мой отец был убит

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Единственная дочь легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона считает, что ее отец был убит, а не умер от передозировки обезболивающего препарата.18-летняя Пэрис Джексон уверена в том, что смерть ее отца "была спланированной". Об этом она заявила в интервью журналу Rolling Stone. Майкл Джексон умер в 2009 году, а тогда Пэрис было всего 11 лет.По ее словам, общественности известно лишь часть информации. Она отметила, что отец намекал на то, что его могут убить."Иногда он говорил, что однажды они убьют его", - подчеркнула Пэрис.Она отметила, что абсолютно уверена в своих утверждениях, поскольку все указывает на тот факт, что Майкл Джексон был убит."Это звучит как теория заговора... но настоящие фанаты и все члены семьи знают об этом. Смерть отца была подстроена", - заявила дочь поп-звезды.Напомним, что Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года. Согласно официальной версии смерть наступила от передозировки обезболивающего препарата "Propofol". В 2011 году лечащий врач Конрад Мюррей загремел за решетку по обвинению в непредумышленном убийстве.Однако вместо 4 лет в тюрьме, он провел лишь 2 года. Защита доктора настаивала на том, что у музыканта была наркотическая зависимость от химического препарата. Также они подчеркнули, что Джексон сам принял чрезмерную дозу, без предварительных консультаций с врачом, пишет BBC News.