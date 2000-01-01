25.01 22:23 MIGnews.com

Памела Андерсон подарит российскую эко-шубу Меланье Трамп

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Голливудская актриса Памела Андерсон подарит российскую эко-шубу первой леди США Меланье Трамп, сообщает The Hill."Я собираюсь отправить ей одну из моих шуб из русского эко-меха, потому что прямо сейчас я занимаюсь меховым дизайном в России", – рассказала Андерсон.По словам актрисы, она не знает об отношении президента США Дональда Трампа к правам животных, но слышала, что любимый модельер его супруги – "дизайнер-веган" Марк Бауэр.Ранее Андерсон призвала последовать ее примеру и носить шубы из экологичного заменителя натурального меха.