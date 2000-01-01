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В российском кафе поставили копию памятника Фриске | Фото:25.12 06:37   MIGnews.com

В российском кафе поставили копию памятника Фриске

В кафе-ресторане "Фандорин" в Подмосковье установили копию могильного памятника умершей от рака певицы Жанны Фриске.

Об этом узнала сестра артистки, рассказав подписчикам в Instagram, что пребывает в шоке от увиденного.

"Мне многие начали писать, что они его украли. Нет, на кладбище стоит памятник. Сам факт того, что они его наряжают и делают из него какой-то непонятный клоунский обряд, не лезет ни в какие ворота", – ответила Наталья.

Сестра Фриске не знает, на кого в данной ситуации подавать в суд, но уверена, что против работников кафе это делать бессмысленно, потому что они, по сути, не виноваты.

Надо подавать на компанию, которая сплагиатила второй такой памятник, который сделан по нашим эскизам. Я пока в легком шоке, думаю, что делать. У меня просто не хватает слов, чтобы как-то это прокомментировать более-менее внятно", – отметила сестра Фриске.




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