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У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди | Фото:25.12 05:15   MIGnews.com

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

Известной российской телеведущей Лере Кудрявцевой удалили силиконовые импланты из груди из-за разрыва.

Об этом звезда призналась в Instagram, опубликовав фото.

"15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы "МакГан". На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил, можно танком давить. Тогда не было никакой информации, и мы еще были, как подопытные кролики. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь", – рассказала она.

По словам Кудрявцевой, ей пришлось перенести очень тяжелую операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей.

"Девочки, этот пост для вас. У меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто-то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов". Ну, а меня, я очень надеюсь, вы примите и такую. Будьте здоровы", – добавила телеведущая.




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