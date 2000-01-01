24.12 20:12 MIGnews.com

Тель-Авив ужесточает правила для электросамокатов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Муниципалитет Тель-Авива объявил, что компании, которые предоставляют в аренду электрические самокаты, должны соответствовать определенным правилам.Согласно нововведениям, с 15 июня 2020 года компании должны будут предоставлять клиентам шлемы и поставить на транспорт номерные знаки.Также нужно будет утилизировать использованные батареи. Более того, ездоки на электросамокатах должны придерживаться скоростных ограничений в определенных местах.По данным муниципалитета, правила, которые будут применяться в городе, должны послужить примером для всех городов в мире, которые сталкиваются с авариями из-за этого вида транспорта."Наша главная цель – сделать тротуары безопасным местом для прогулок, так как они, в первую очередь, предназначены для пешеходов", – заявили в муниципалитете.Новые правила касаются скорости движения – ограничения до 15 километров в час. Также муниципалитет расширяет области, где парковка запрещена за пределами специальных стоянок.