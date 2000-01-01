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7 ресторанов Израиля вошли в гид Discovery | Фото:24.12 18:14   MIGnews.com

7 ресторанов Израиля вошли в гид Discovery

В преддверии новогоднего праздника Израиль преподнес подарок для гурманов и любителей гастрономических изысков!

7 израильских заведений вошли в гид 50 лучших открытий от The World’s 50 Best Restaurants – авторитетного международного рейтинга, созданного журналом The Restaurant Magazine. Платформу запустили в ноябре этого года. Она включает тысячи ресторанов и баров по всему миру, получивших голоса от «The Diners Club world's 50 Best Restaurants Academy».

С 2002 года 50 лучших ресторанов мира демонстрируют гастротренды и воплощают нестандартные концепции ведущих шеф-поваров. Более чем 1000 экспертов, среди которых гастрономические эксперты, журналисты, шефы и другие авторитетные лица международной ресторанной индустрии, ежегодно определяют список лучших заведений мира, которые с легкостью отправят вас в увлекательное гастрономическое путешествие.

Если вы запланировали отдых в Израиле, то у вас есть уникальный шанс почувствовать себя знатоком кулинарных изысков в одном из 7 ресторанов страны:

Ресторан Butler Tel Aviv находится в бутик-отеле Hotel B Berdicevsky и рассчитан на 12 посадочных мест. Меню в нем постоянно обновляется, а коктейли приготавливают по рецепту известных барменов Джерри Томаса и Гарри Крэддока.

Milgo & Milbar занимает бывшую резиденцию в стиле Баухауза на главном месте бульвара Ротшильда и считается одним из лучших рыбных ресторанов Тель-Авива. Молодой шеф-повар Моти Титман применяет инновационный подход к приготовлению блюд средиземноморской и ближневосточной кухни.

7 ресторанов Израиля вошли в гид Discovery | Фото:

Вкусные напитки, талантливые бармены, шикарные интерьеры, потрясающие закуски в баре и ежедневный «счастливый час» - все это легко найти в Imperial Craft Bar. Он расположен в отеле Imperial в Тель-Авиве и считается лучшим баром на Ближнем Востоке и в Африке в рейтинге 50 лучших баров мира 2017.

В одном из самых модных ресторанов Израиля – Manchneyuda (Иерусалим) – подают яркие блюда средиземноморской и ближневосточной кухни, приготовленные из ингредиентов, собранных с близлежащего рынка Махане-Иегуда.

Расположенный в западной части рынка Кармель, M25 обрел небывалую популярность среди любителей мяса с момента его открытия в 2015 году. Не упустите шанс попробовать араис - жареный ягненок с тахини и листьями салата в нежной лепешке. А если вы сладкоежка, то медовый пирог, подаваемый с овсянкой и крем-фрешем, не оставит вас равнодушным!

HaBasta также находится недалеко от рынка Кармель в Тель-Авиве. Талантливый израильский шеф Элон Амир ежедневно вносит разнообразие в обширное меню, которое он сам пишет на бумаге на стене.

Pastel Restaurant отмечен наградами международной студии дизайна Baranowitz + Kronenberg и включает в себя три отдельные зоны: большой обеденный зал, террасу с видом на сад и уединенный бар.

Более подробная информация о рейтинге The World’s 50 Best Restaurants доступна по ссылке.


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