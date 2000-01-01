Джеки Чан чуть не погиб на съемках фильма

Известный актер Джеки Чан рассказал об инциденте, произошедшем в ходе съемок китайского фильма "Авангард", который едва не стоил ему жизни.
Во время съемок сцены, во время которой происходила перестрелка в море, 65-летний актер зацепился за камень и начал тонуть. Об этом сообщает The Straits Times.
"Внезапно я почувствовал себя напуганным, и мое тело начало дрожать. Я мог так легко умереть", - рассказал он.
На помощь Джеки Чану пришли коллеги по съемочной площадке, которые вытащили актера из воды. Случившееся напугало всю съемочну. группу, а режиссер фильма Стэнли Тун даже расплакался, однако актер заверил всех, что с ним все в порядке и продолжил участие в съемках.