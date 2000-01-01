Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Джеки Чан чуть не погиб на съемках фильма 24.12 22:14   MIGnews.com

Джеки Чан чуть не погиб на съемках фильма

Известный актер Джеки Чан рассказал об инциденте, произошедшем в ходе съемок китайского фильма "Авангард", который едва не стоил ему жизни.

Во время съемок сцены, во время которой происходила перестрелка в море, 65-летний актер зацепился за камень и начал тонуть. Об этом сообщает The Straits Times.

"Внезапно я почувствовал себя напуганным, и мое тело начало дрожать. Я мог так легко умереть", - рассказал он.

На помощь Джеки Чану пришли коллеги по съемочной площадке, которые вытащили актера из воды. Случившееся напугало всю съемочну. группу, а режиссер фильма Стэнли Тун даже расплакался, однако актер заверил всех, что с ним все в порядке и продолжил участие в съемках.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:50
Путин про экс-посла Польши: сволочь антисемитская
21:33
Эрдан официально встал на сторону Нетаниягу  
21:05
ЦАХАЛ завершил расследование операции "Черный пояс"
20:38
Наама Иссахар: я не не сдамся
20:12
Тель-Авив ужесточает правила для электросамокатов
19:50
Афганские наемники Ирана угрожают Израилю: цель – Голаны  
19:32
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
19:10
БАГАЦ разрешил 11 семьям репатриантов из Йемена подать иски
18:33
Нетаниягу поздравил с Рождеством христиан по всему миру
18:14
7 ресторанов Израиля вошли в гид Discovery
18:10
Ханукальные свечи – в честь переживших Холокост
17:56
Израиль и ПА скоординировали кампанию арестов против ХАМАСа
17:29
Нетаниягу поговорил с Помпео по поводу решения МУС
17:12
Сирия: ООН призывает немедленно прекратить боевые действия
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus