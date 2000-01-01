24.12 15:10 MIGnews.com

Мужа Елизаветы II выпустили из больницы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Мужа королевы Елизаветы II, 98-летнего принца Филиппа выписали из больницы перед Рождеством.По данным АР, принц покинул клинику самостоятельно и сел в машину без посторонней помощи.Букингемский дворец сообщил, что принц покинул больницу после выписки и вернулся в Сандрингем. Филипп лежал в частной клинике короля Эдуарда VII с пятницы. Букингемский дворец настаивал, что его госпитализация была "мерой предосторожности".Дворец не рассекретил подробности о заболевании или характере лечения. Известно, что в последние годы принц Филипп страдал от болезней сердца и других заболеваний, включая инфекции мочевого пузыря.