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Мужа Елизаветы II выпустили из больницы | Фото:24.12 15:10   MIGnews.com

Мужа Елизаветы II выпустили из больницы

Мужа королевы Елизаветы II, 98-летнего принца Филиппа выписали из больницы перед Рождеством.

По данным АР, принц покинул клинику самостоятельно и сел в машину без посторонней помощи.

Букингемский дворец сообщил, что принц покинул больницу после выписки и вернулся в Сандрингем. Филипп лежал в частной клинике короля Эдуарда VII с пятницы. Букингемский дворец настаивал, что его госпитализация была "мерой предосторожности".

Дворец не рассекретил подробности о заболевании или характере лечения. Известно, что в последние годы принц Филипп страдал от болезней сердца и других заболеваний, включая инфекции мочевого пузыря.


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