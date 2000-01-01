24.12 15:29 MIGnews.com

"Русский" проект Jack Kuba

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Русскоязычный проект Jack Kuba «Женщины, которые нас вдохновляют» расширяется. За последний год к нему присоединилось еще несколько женщин, чей жизненный путь вызывает восхищение – среди них олимпийская гимнастка Алена Кошеватская, директор кардиологической клиники для женщин тель-авивского медицинского центра больницы Ихилов Белла Койфман, золотая медалистка чемпионата мира по бальным танцам Лиана Одикадзе, актриса тель-авивского Камерного театра Елена Яралова, спортсменка Диана Вайсман,которая в этом году побила легендарный рекорд Израиля в беге на 100 метров, который держался 46 лет, а также ее тренер и мама Ирина Вайсман, ведущая, редактор и журналист 9 канала Наташа Гурович.Проект «Женщины, которые нас вдохновляют» стал продолжением и воплощением девиза компании: «Позволь себе больше». Позволь себе выйти за рамки, идти против течения, ставить перед собой все более масштабные цели, делать не то, чего от тебя ждут, а то, что считаешь правильным ты сама, – именно так живут и действуют все участницы проекта и именно такой видит современную женщину компания. Сильных женщин питает скрытая энергия; также и роскошное нижнее белье – оставаясь скрытым, дает женщине уверенность в себе, придает драйв и желание действовать.Новогодний вечер, ставший традиционным – это возможность поблагодарить всех участниц проекта за то, что поделились своей историей, которая вдохновляет, заряжает энергией и учит следовать за мечтой. Которая дает стимул другим женщинам воплощать в реальность свои самые дерзкие планы и верить в свой успех.Проект существует уже около трех лет. Его возглавила Дорит Голендер, бывший посол Израиля в России, один из создателей и главный редактор радиостанции «РЭКА»-«Голос Израиля» на русском языке. С тех пор в нем приняли участие многие выдающиеся русскоязычные израильтянки, чей жизненный путь и успехи могут вдохновить других женщин: Нета Ривкин, Диана Голби, Елена Лагутина, Маша Троянская, Лена Блаунштейн, Алия Судакова, Ольга Бакушинская, Ольга Раз, Лариса Тетуева, Лена Крейндлина, Наташа Манор, Илана Кратыш, Таня Кисилевски.Jack Kuba удалось собрать в одном зале участниц проекта – женщин, которых мы привыкли видеть на экранах телевизоров или в рубриках международных новостей. Некоторым из них удалось познакомиться друг с другом впервые благодаря предновогоднему вечеру Women of Inspiration 2019.В преддверии Нового Года Jack Kuba традиционно представляет новогоднюю коллекцию нижнего французского белья, а также самых эксклюзивных подарков к празднику, которые могут стать прекрасным комплиментом любой женщине. Французское линжери из натурального шелка с кружевом и вышивкой ручной работы – это завораживающая сдержанная роскошь. Линжери в этом сезоне превратилось в трендовый праздничный наряд и стало, наверное, самым востребованным образом для встречи Нового года-2019. Потому что не привносит в образ женщины ничего лишнего, а только лишь подчеркивает и обнажает саму женственность: внешнюю хрупкость и скрытую силу характера – противоречие, которое так завораживает и притягивает в каждой настоящей женщине…Однако праздник для выдающейся женщины не заканчивается с рассветом – ведь все, что ей нужно для праздника, – это она сама… Ну, и любимое линжери, конечно;)С Новым годом вас всех – Настоящие Женщины!