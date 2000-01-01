24.12 08:49 MIGnews.com

У "принцессы Леи" Керри Фишер инфаркт

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Во время трансатлантического перелета, за 15 минут до посадки в Лос-Анджелесе, у летевшей из Лондона голливудской актрисы Кэрри Фишер случился сердечный приступ. В аэропорту ее уже ждала карета "скорой помощи", где ее подключили к аппарату вентиляции легких и в критическом состоянии доставили в больницу.Ее брат опровергает, что состояние Фишер перестало быть критическим, однако позже опроверг сообщения СМИ о том, что оно стабилизировалось. В интервью изданию Variety он сказал, что ее перевели из отделения неотложной помощи в интенсивной терапии, где ей предоставили лучший уход.Очевидцы утверждают, что на момент, когда "принцессу Лею" из "Звездных войн" доставили в клинику UCLA, у нее уже остановилось дыхание и медики в течение 15 минут реанимировали ее, прежде чем прощупали пульс.Стоит отметить, что Фишер находится в рекламном туре ее новой книги "Биограф принцессы", а в прошлом году вышла очередная часть франшизы "Звездные войны" с ее участием.