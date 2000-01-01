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flickr 25.12 03:21   MIGnews.com

Ученые: В среду женщины выглядят хуже всего

Мы привыкли ждать пятниц и не жаловать понедельники. Но, оказывается, именно в среду женщины выглядят хуже всего и виной тому – бурные выходные и стрессовое начало недели, как пишет ladyportal.info.

Исследование, проведенное в Англии по заказу одного из производителей искусственного загара, показало, что среда – самый неблагоприятный день для представительниц слабого пола. Выяснилось, что именно в этот день уровень жизненной энергии падает до минимума, и как результат, женщины выглядят уставшими и постаревшими.

Самый пик наступает в 15:30 – посмотрев в зеркало в это время, немногие девушки останутся довольными своей внешностью. Так что, среда – не самый лучший день для свиданий.

А несколько лет назад Ученые из Лондонской высшей школы экономики и политических наук выяснили, что лучшим днем для секса является четверг.

Как объясняют исследователи, это связано с тем, что в этот день недели человеческий организм наиболее активно вырабатывает сексуальные гормоны. Особенно высок уровень сексуальной активности людей в четверг утром, когда уровень выработки тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин увеличивается почти в пять раз.
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