25.12 05:29 MIGnews.com

Желаете сохранить семью? Ложитесь спать вовремя

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Американские ученые советуют супругам вовремя ложиться и просыпаться, дабы сберечь хорошие отношения в семье, как пишет ladyportal.info.Ученые из университета Калифорнии в Беркли (США) пришли к выводу, что нарушения сна могут приводить к тому, что партнер перестает быть благодарным за вещи, которые кажутся ему сами собой разумеющимися, пишет The Daily Mail.Сначала один из супругов забывает поблагодарить другого, потом это входит в привычку, и в итоге оба партнера начинают чувствовать себя ненужными. И конечно, все это происходит из-за усталости.К таким выводам ученые пришли путем нового исследования, в котором приняло участие шестьдесят супружеских пар от 18 до 65 лет. Добровольцы вели дневник, записывая, сколько времени они спали каждую ночь и насколько они ценили свою вторую половину.В другом эксперименте добровольцы были засняты на видео при выполнении проблемных задач. Результат эксперимента показал, что супруги, которые не высыпались, испытывали меньшее удовлетворение своим партнером. В целом результаты показали, что таким участникам было труднее назвать, в чем ценность партнера, и выразить ему благодарность за что-то."Недосыпание может сделать нас более эгоистичными, и мы начинаем ставить наши потребности выше, чем потребности второй половины", – подводит итог психолог Эми Гордон.