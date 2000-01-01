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flickr 25.12 05:29   MIGnews.com

Желаете сохранить семью? Ложитесь спать вовремя

Американские ученые советуют супругам вовремя ложиться и просыпаться, дабы сберечь хорошие отношения в семье, как пишет ladyportal.info.

Ученые из университета Калифорнии в Беркли (США) пришли к выводу, что нарушения сна могут приводить к тому, что партнер перестает быть благодарным за вещи, которые кажутся ему сами собой разумеющимися, пишет The Daily Mail.

Сначала один из супругов забывает поблагодарить другого, потом это входит в привычку, и в итоге оба партнера начинают чувствовать себя ненужными. И конечно, все это происходит из-за усталости.

К таким выводам ученые пришли путем нового исследования, в котором приняло участие шестьдесят супружеских пар от 18 до 65 лет. Добровольцы вели дневник, записывая, сколько времени они спали каждую ночь и насколько они ценили свою вторую половину.

В другом эксперименте добровольцы были засняты на видео при выполнении проблемных задач. Результат эксперимента показал, что супруги, которые не высыпались, испытывали меньшее удовлетворение своим партнером. В целом результаты показали, что таким участникам было труднее назвать, в чем ценность партнера, и выразить ему благодарность за что-то.

"Недосыпание может сделать нас более эгоистичными, и мы начинаем ставить наши потребности выше, чем потребности второй половины", – подводит итог психолог Эми Гордон.
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