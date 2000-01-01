Американке позволили держать дома 11-летнего крокодила
В американской Флориде хозяйка трехметрового крокодила отстояла право держать рептилию дома. На суды у женщины ушел целый год, говорится в сюжете ТСН. Беспокойство властей вызвали размеры животного, которое неустанно растет.
Отмечается, что владелица аллигатора обязана теперь расширить дом, чтобы для ее домашнего любимца было больше места. В свою очередь, новость изрядно порадовала соседей эксцентричной владелицы.
Крокодил по кличке Рэмбо живет в городе уже 11 лет, его хозяйка прославились тем, что постоянно надевает любимца в наряды.