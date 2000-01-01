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Дэвид Боуи и Адель - самые популярные музыканты | Фото: @adele/Instagram24.12 04:26   MIGnews.com

Дэвид Боуи и Адель - самые популярные музыканты

В Британии определили самых популярных музыкантов страны. Возглавили рейтинг икона британского рока Дэвид Боуи, и поп-соул-исполнительница Адель, передает The Daily Mail.

Боуи, трагически ушедший из жизни в начале 2016 года, после длительной борьбы с раком, лидировал в списке среди мужчин-артистов. В то же время 28-летняя Адель стала первой среди музыкантов-женщин.

Также британцы назвали самых узнаваемых публичных фигур, которыми стали Опра Уинфри и Нельсон Мандела.

Сообщается, что в опросе приняли участие тысячи жителей Великобритании. Среди исполнителей мужского пола респонденты также выделили Элвиса Пресли, Эда Ширана, Майкла Джексона и Брюса Спрингстина. А среди женщин - Уитни Хьюстон, Тину Тернер и Бейонсе.
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