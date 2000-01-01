В Тель-Авиве застопорили проект спиральной башни

Общественные споры задерживают проекта строительства спиралевидной башни в центре Азриэли в Тель-Авиве.
Согласно сообщению Globes, обсуждение плана, которое было запланировано еще на прошлой неделе, было отложено.
90-этажный небоскреб должен быть построен на месте, где раньше располагалось здание "Едиот Ахронот". Азриэли приобрел землю в 2013 году за 374 миллиона долларов. В отличие от уже существующих башен, новая будет иметь 27 тысяч квадратных метров жилой площади, в дополнение к офисным, коммерческим и гостиничным площадям.
На данный момент решается спор относительно общественного пространства вокруг предполагаемого 90-этажного здания. Вопросы вызвало отсутствие решения вывоза мусора, отсутствие деревьев вдоль тротуаров, автобусных остановок. Также нужны широкие пешеходные дороги, поскольку в час-пик в этом месте большой поток людей – до 40 тысяч.
В муниципалитете Тель-Авива заявили, что обсуждение плана было отложено с целью "углубленного изучения и ознакомления с планом. Мы намерены снова обсудить этот вопрос через месяц".