24.11 17:09 MIGnews.com

Начальник генштаба армии США прибыл в Израиль

הבוקר נחת בישראל יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארה״ב, הגנרל (****) מארק א. מילי, לביקור כאורחו של הרמטכ״ל, רא״ל אביב כוכבי pic.twitter.com/wFwjoRwx3F — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 24, 2019

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В воскресенье, 24 ноября, в Израиль прибыл начальник армии США и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли прибыл в Израиле.Цель визита – встреча с начальником Генштаба ЦАХАЛ Авивом Кочави и другими высокопоставленными представителями оборонной системы страны, передает The Jerusalem Post.Это первый визит Милли в Израиль с тех пор, как он занял свою должность в октябре. Поездка генерала является частью серии визитов нескольких высокопоставленных военных руководителей, в том числе главнокомандующего ВВС США Дэвида Гольдфейна, командующего ВВС США в Европе - ВВС США, генерала Джеффри Харригяна и главы Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) генерал Кеннета Маккензи.