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Начальник генштаба армии США прибыл в Израиль | Фото:24.11 17:09   MIGnews.com

Начальник генштаба армии США прибыл в Израиль

В воскресенье, 24 ноября, в Израиль прибыл начальник армии США и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли прибыл в Израиле.

Цель визита – встреча с начальником Генштаба ЦАХАЛ Авивом Кочави и другими высокопоставленными представителями оборонной системы страны, передает The Jerusalem Post.

Это первый визит Милли в Израиль с тех пор, как он занял свою должность в октябре. Поездка генерала является частью серии визитов нескольких высокопоставленных военных руководителей, в том числе главнокомандующего ВВС США Дэвида Гольдфейна, командующего ВВС США в Европе - ВВС США, генерала Джеффри Харригяна и главы Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) генерал Кеннета Маккензи.




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