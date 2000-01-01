24.10 23:10 MIGnews.com
Северная Ирландия: легализованы аборты и однополые браки
В Северной Ирландии вступили в силу изменения в законодательство, декриминализующие аборты и разрешающие однополые браки.
В феврале 2020 года в Северной Ирландии можно будет заключать однополые браки. Для того чтобы декриминализовать аборты, в правительстве должны разработать правила предоставления таких услуг.
До этого в Северной Ирландии аборты были разрешены только в том случае, если жизнь женщины была в опасности или существовала угроза необратимого вреда ее физическому или психическому здоровью.
Это была единственная часть Соединенного Королевства, где были запрещены аборты и однополые браки, пишет Mirror
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Также стоит отметить, что для того, чтобы разрешить церемонию бракосочетания однополых пар в церквях, потребуется больше времени.
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