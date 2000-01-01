24.10 21:21 MIGnews.com

Назначен докладчик на митинге памяти Ицхака Рабина

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, получивший мандат от президента Реувена Ривлина на формирование правительства, будет основным докладчиком в этом году на поминальной службе в честь убитого премьер-министра Ицхака Рабина.Об этом сообщает "Аруц Шева".Траурное мероприятие состоится вечером, 26 октября. В такой день обычно мемориал посещают десятки тысяч израильтян. Соответствующая служба проходит ежегодно на площади Рабина в центре Тель-Авива.Ицхака Рабина убили 4 ноября 1995 года после выступления на многотысячном митинге в поддержку мирного процесса на площади. В премьер-министра трижды выстрелили, когда он подходил к своей машине. Через 40 минут Рабин скончался от ран в больнице "Ихилов". Убийцей оказался ультраправый экстремист Игаль Амир, который объявил, что своими действиями "защищал народ от соглашений в Осло".