24.10 15:41 MIGnews.com

Израиль владеет усовершенствованной системой ПРО

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Израиль имеет усовершенствованную систему для защиты от крылатых ракет, способную защитить страну от любых угроз с воздуха.Об этом сообщает Breaking Defense.Пока Иран вкладывал большие суммы в модернизацию своих крылатых ракет и строительство новых, израильтяне приложили усилия, чтобы свести ущерб от возможного нападения к минимуму. Новая система называется Barak-8ER, а ее разработкой занималась "Авиационная промышленность Израиля" (IAI). Вице-президент IAI и генеральный директор ракетно-космического подразделения Боаз Леви рассказал, что версия с расширенным радиусом действия увеличивает возможности Израиля по защите от крылатых ракет, и даже позволяет обезопаситься от баллистических.Barak-8 является частью системы Barak MX. Система имеет вертикальный запуск, 360-градусный охват, быстрое реагирование, активный высокочастотный радиопередатчик для целей с низким радиолокационным сечением (RCS) и высокой маневренностью.Обычный корабельный Barak-8 имеет эффективную дальность полета 70 км. А версия ER усовершенствована усилителем и имеет радиус действия 150 км. По словам Леви, система способна защитить от разных угроз с воздуха, в то числе, от самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет-скиммеров.Радар способен обнаруживать цели даже в самых сложных условиях окружающей среды. Barak-8 развернута на ракетоносце SAAR-5 израильского флота, а также в ближайшем времени станет одной из систем на новых кораблях SAAR-6, строящихся в Германии.