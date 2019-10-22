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Майли Сайрус выложила фото с обнаженную грудью в Инстаграм | Фото:25.10 01:13   MIGnews.com

Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью в Инстаграм

Певица Майли Сайрус выставил в своем Инстаграме фотографию, где отчетливо видна её грудь через прозрачную майку. Она сделала селфи в ванной, написав, что "с каждым днем становится все проще". 26-летняя певица заявила, что открыла "новую себя".

Майли Сайрус также добавила, что понимает, что скоро Инстаграм удалит эту фотографию и её уже предупредили об этом.

В 2014 году в соцсетях стартовала акция «Освободи соски». Она началась после того, как глянцевые издания отретушировали фотографию певицы Рианны в прозрачном платье без белья.




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