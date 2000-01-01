24.10 11:00 MIGnews.com

Прогноз погоды на 24 октября в Израиле

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В четверг, 24 октября, Израиль ожидает небольшое понижение температуры, которое будет соответствовать среднесезонной. В центре и на свере ожидается облачность и дожди, места с грозами. С пятницы по воскресенье будет наблюдаться дальнейшее понижение температуры и дожди.Четверг:В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 18-25, в Хайфе – 18-26, в Эйлате – 22-31, в Беэр-Шеве – 15-28, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 25-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-26, в Ариэле – 16-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-30, на Голанских высотах – 16-26.На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).