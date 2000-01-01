24.09 18:31 MIGnews.com

За охрану Заворотнюк ответственны МВД и Госдума

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Непрошенных гостей от российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение в одной из частных клиник Москвы, отгоняют не простые телохранители, а структуры, которые связывают с министерством внутренних дел РФ, Государственной думой и даже Кремлем.Об этом свидетельствует расследование российского издания "Собеседник", журналисты которого установили внешнее наблюдение за клиникой, где и лечится знаменитость.Сообщается, что руководство клиники более чем серьезно относится к охране VIP-пациентки."У главного входа и возле лифтов дежурят секьюрити. Все серьезно – черный костюм, наушник, позывные из рации. Внаглую никто не пройдет. Есть целая система защиты. На подземный этаж, где расположен Центр лучевой диагностики, вообще никто посторонний не попадет – в лифте попросту отсутствует нужная кнопка. Люди попадали туда лишь в вместе с врачом", – сообщает издание.Мало того, у входа в лечебное учреждение систематически дежурит Mercedes без мигалки, но с номерами специальной серии "А…МР97", которые имеются лишь у высокопоставленных членов правительства, а также силовых структур. Кроме того, в охране задействованы различные структуры МВД и Госдумы."Чуть поодаль дежурит и совсем серьезная машина. Она уже с мигалкой, а ее спецномер связывают с первым заместителем главы администрации президента, бывшим пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина Алексеем Громовым ", – сообщили расследователи.Отметим, Заворотнюк взяли под охрану из-за непрекращающейся шумихи вокруг ее болезни. На подобные меры пришлось пойти после попытки неких людей с видеозаписывающей аппаратурой проникнуть в клинику.