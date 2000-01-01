25.09 00:26 MIGnews.com

Мать Деми Мур позволила изнасиловать свою дочь за $500

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Голливудская звезда Деми Мур поделилась историей о том, как ее в 15 лет изнасиловал мужчина, заплатив ее матери 500 долларов. По словам Мур, мать актрисы страдала от алкогольной зависимости.В интервью "Доброе утро, Америка" Деми Мур рассказала, что ее мать Вирджиния Кинг начала брать ее в бары, когда она была подростком, чтобы привлекать внимание мужчин. Однажды ночью Деми пришла домой, и увидела свою маму в квартире с пожилым мужчиной, у которого также были ключи от их дома.В тот же вечер мужчина изнасиловал ее, а после полового акта спросил: "Каково это быть проданной матерью за 500 долларов?"."Это было изнасилование и разрушительное предательство", – написала она в книге, которая скоро должна выйти. Но актриса не считает, что ее мать "продала" ее. "Я думаю, в глубине души этого не было. Я не думаю, что это была простая сделка, но она действительно дала ему доступ ко мне и подвергла меня опасности".В своих мемуарах Мур также пишет об употреблении кокаина, обезболивающих и алкоголя.Она также вспоминает о своем бывшем муже Эштоне Катчере и их отношениях.