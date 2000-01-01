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Мать Деми Мур позволила изнасиловать свою дочь за $500 | Фото:25.09 00:26   MIGnews.com

Мать Деми Мур позволила изнасиловать свою дочь за $500

Голливудская звезда Деми Мур поделилась историей о том, как ее в 15 лет изнасиловал мужчина, заплатив ее матери 500 долларов. По словам Мур, мать актрисы страдала от алкогольной зависимости.

В интервью "Доброе утро, Америка" Деми Мур рассказала, что ее мать Вирджиния Кинг начала брать ее в бары, когда она была подростком, чтобы привлекать внимание мужчин. Однажды ночью Деми пришла домой, и увидела свою маму в квартире с пожилым мужчиной, у которого также были ключи от их дома.

В тот же вечер мужчина изнасиловал ее, а после полового акта спросил: "Каково это быть проданной матерью за 500 долларов?".

"Это было изнасилование и разрушительное предательство", – написала она в книге, которая скоро должна выйти. Но актриса не считает, что ее мать "продала" ее. "Я думаю, в глубине души этого не было. Я не думаю, что это была простая сделка, но она действительно дала ему доступ ко мне и подвергла меня опасности".

В своих мемуарах Мур также пишет об употреблении кокаина, обезболивающих и алкоголя.

Она также вспоминает о своем бывшем муже Эштоне Катчере и их отношениях.




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