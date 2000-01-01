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Парень получил авто и $90 тыс. за боязнь потерять работу 24.07 08:44   MIGnews.com

Парень получил авто и $90 тыс. за боязнь потерять работу

Неоднозначный случай произошел в пригороде Бирмингема, штат Алабама с Уолтером Карром, которому посчастливилось получить место в Bellhops, занимающейся предоставлением услуг по переезду. Так случилось, что парень только заплатил аренду за жилье и его карманы были опустошены, более того его авто сломалось перед первым рабочим днем, но Карр не сдался и пошел пешком на работу.

С помощью Google Maps он проложил маршрут от Хоумвуда (его дом) до Пелхэма (дом клиентки) – это 32 км, то есть, 8 часов ходьбы. Во время "прогулки" Уотлер почувствовал боль в мышцах и присел и его заметили копы – стражи порядка услышали историю парня и предложили помощь.

Карра доставили по адресу клиентки Дженни Лэйми, которая заказала помощь при переезде, к 6:30 утра. И услышав рассказ, пригласила его отдохнуть – парень отказался и взялся за работу. Позже подоспели коллеги из Bellhops, и один из них отвез Карра домой.

Лэйми позвонила менеджеру Карра и рассказала историю Уолтера, более того, ее заметка о подвиге в соцсети стала вирусной – лайки, комменты и шеры.

Она запустила кампанию, чтобы поправить его материальное положение Карра, и за 4 дня было собрано $90 тыс. Свой вклад сделали более 2 тыс. человек.

Перед этим, парню уже крупно повезло - СЕО Bellhops Люк Марклин вручил ему ключи от автомобиля Ford Escape 2014 года.
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