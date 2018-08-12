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Года идут и Роналду не берут – медики удивлены 24.07 07:58   MIGnews.com

Года идут и Роналду не берут – медики удивлены

Нападающий туринского Juventus Криштиану Роналду удивил врачей своим физическим состоянием – оно сравнимо с 20-летним человеком, об этом стало известно из поста журналист Маттео Бонетти в Twitter.

Так, было проведено, медицинское обследование, а вердикт таков - в организме футболиста всего 7% (обычный показатель 10-11%). Более того, покров мышц составляет ровно половину при среднем показателе в 46%. Во время мундиаля в России 33-летняя звезда футбола пробежал почти 34 км, тем самым он стал первым, кто достиг данной отметки.
Года идут и Роналду не берут – медики удивлены
Как известно, Роналду 10 июля перешел из мадридского Real в Juventus. Переход форварда обошелся итальянскому клубу в €100 млн и понес 12 млн не планируемых расходов. Дебют португальца за Juventus состоится 12.08.18, когда основа клуба сыграет с молодежкой.
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