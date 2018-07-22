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Парень спешил на рейс, а попал в тюрьму 25.07 01:20   MIGnews.com

Парень спешил на рейс, а попал в тюрьму

Довольно курьезный случай произошел с 40-летним Дейном Картером – он заявил о том, что в Международном аэропорту Цинциннати/Северный Кентукки заложена бомба. Сделал он это для того, чтобы выиграть время и не опоздать на свой рейс.

Сообщается, что самолет авиакомпании United Airlines, на который торопился Картер, должен был вылететь из Огайо в Даллас, но из-за угрозы взрыва его отменили. Парня пересадили на другой рейс, который отправился через 2 часа.

СБ аэропорта сообщила, что им поступил не один, а сразу несколько звонков. Только вот Дейна приговорили к 4 месяцам тюрьмы и присудили штраф в размере $7 700 - суд не пошел на поблажки, пишет The New York Times.

После освобождения из тюрьмы Картер получит еще три года условного заключения.
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