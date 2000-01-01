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Заказ часов с логотипом | Фото:24.07 13:51   MIGnews.com

Заказ часов с логотипом

Знаете ли вы, какую роль могут сыграть часы с логотипом в развитии бизнеса? В первую очередь, они могут стать той самой изюминкой в дресс-коде сотрудников, которая сделает корпоративный стиль компании неповторимым и уникальным. Также, такой аксессуар, совмещая в себе функциональность и стиль, станет прекрасным подарком для деловых партнеров и постоянных клиентов и поможет продемонстрировать им ваше уважение и особое отношение.

Помимо всего этого часы с логотипом являются эффективным маркетинговым и рекламным инструментом, позволяющим значительно повысить осведомленность о компании и привлечь новых клиентов с минимальными затратами. Наконец, не забывайте о том, что настольные и настенные часы с фирменной символикой тоже способны выполнять все вышеперечисленные функции и эффективно работать на благо вашей компании.

Мастера и специалисты компании "Полет Классика" на протяжении нескольких десятилетий создают эксклюзивные часы с логотипами, символикой, различными изображениями и надписями и радуют своих клиентов надежностью, качеством и долговечностью изделий, высоким уровнем сервиса и выгодными условиями. В широчайшем ассортименте часовых моделей каждый без исключений сможет подобрать что-то на свой вкус, а огромный выбор самых разных услуг и возможностей по брендированию изделий позволит воплотить любые задумки заказчиков.

Чтобы сделать заказ часов с логотипом, в первую очередь необходимо определиться с моделью, на которую будет осуществляться нанесение логотипа. В каталогах компании представлены как кварцевые и механические изделия, так и модели с автоподзаводом и хронографы. Затем нужно выбрать ту часть часов, на которой будет расположен логотип. Возможности компании позволяют нанести его не только на циферблат и заднюю крышку, но и на пряжку, сопроводительную документацию и даже упаковку часов.

Самый ответственный шаг — выбор технологии, при помощи которой будет создаваться логотип. На выбор клиента предоставляются следующие варианты:

- Глубокое травление (пряжка, задняя крышка);
- Накладные чеканные элементы (задняя крышка, циферблат);
- Объемные металлические стикеры (циферблат);
- Цветная тампопечать (циферблат);
- Лазерная гравировка (упаковка, пряжка, задняя крышка);
- Цветные комбинированные стикеры (циферблат);
- Шелкография (документация);
- Накладные металлические элементы (упаковка);
- Накладные самоклеющиеся шильды (упаковка).

Сделав свой выбор, клиенту остается лишь оформить заявку на сайте www.simvolika.ru, а затем, после согласования всех деталей, ожидать готовое изделие.
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