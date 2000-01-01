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Города Израиля станут еще более густонаселенными 24.06 19:40   MIGnews.com

Города Израиля станут еще более густонаселенными

Администрация планирования Министерства финансов провела заседание, чтобы обсудить план значительного увеличения плотности населения в соответствии с планом Tama 35.

Плотность населения в Израиле составляет 400 человек на квадратный километр и является одной из самых высоких в мире. Однако Администрация планирования утверждает, что плотность населения в городах Израиля намного меньше, чем в городах Европы и США: 8 565 на квадратный метр в Тель-Авиве, 7 186 на квадратный метр в Иерусалиме и 4 346 на квадратный метр в Хайфе. Например, плотность населения в Барселоне в четыре раза выше, чем в Тель-Авиве.

Tama 35 был утвержден в 2005 году. В его основе лежит план, разработанный архитектором Адамом Мазуром. Он призван укрепить существующий город, избежать развития пригородов, многократно использовать земли, улучшить общественный транспорт и т. д. В настоящее время Администрация планирования стремится сделать строительство более “плотным”.

Глава Администрации планирования Министерства финансов Далит Зильбер сказал Globes, что “Администрация планирования в настоящее время рассматривает вопрос об изменении таблицы плотности Tama 35, чтобы революционно реорганизовать городское пространство, что улучшит качество жизни людей”.

Главное изменение, которое будет обсуждаться завтра – концептуальное. Вместо того, чтобы измерять плотность в единицах жилья на дунам в застроенных районах жилых кварталов, плотность будет измеряться количеством людей на квадратный метр в городе.

Если мы посмотрим на многие районы в Израиле с точки зрения количества людей на квадратный метр, то поймем, что можно сэкономить много места: мертвые придорожные зоны, районы рядом с автозаправочными станциями, которые нельзя использовать для постройки жилых домов, общественные места, которые не используется, потому что они недоступны, сады, которые пустуют большую часть дня и т. д., отмечает Администрация планирования Министерства финансов.

Администрация планирования приводит в качестве примера города харедим. 12 единиц жилья на дунам могут показаться не очень “плотными”, но в районах харедим в каждой квартире живет по девять 9 человек. Улицы в городах харедим кипят жизнью во все часы.


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