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От цемента больше загрязнений, чем от всех грузовиков в мире 25.06 22:00   MIGnews.com

Почему цемент способствует глобальному потеплению?

При производстве камнеобразного строительного материала выделяется углекислый газ, который составляет 7% глобальных выбросов. Все грузовые автомобили в мире вместе взятые вырабатывают меньшее количество углекислого газа.

Архитекторы и дизайнеры сосредотачиваются на мощностях, которые они используют для постройки зданий. Они не подозревают, что материал, который используется для строительства конструкции, оставляет большую часть углеродного следа. Цемент выделяет много углекислого газа во время процесса, который является обязательной частью его производства.

Примерно ⅔ загрязняющих газов выделяются именно при сжигании известняка. Печи нагревают до температуры более 1400°С. Внутри печи углерод, содержащийся в известняке, соединяется с кислородом и выделяется в виде углекислого газа (CO2) — наиболее распространенного парникового газа. Он напрямую способствует глобальному потеплению.

“Существуют материалы с меньшим воздействием на окружающую среду, но они дороже, чем обычный материал”, — сказал Леннарт Хенриз, председатель подкомиссии по окружающей среде в Европейской федерации строительной индустрии.

Более экологичные формы цемента могут стоить втрое больше, чем традиционная смесь. Исследователи во главе с Бреттом Темпестом из Университета Северной Каролины в Шарлотте обнаружили, что ярд геополимерного цемента может стоить 161 доллар, в то время как самый популярный сорт портландцемента стоит 51 доллар.


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