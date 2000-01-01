24.05 09:23 MIGnews.com
Погода в Израиле: дождь и резкое похолодание
В воскресенье, 24 мая, на севере и в центре Израиля ожидаются сильный ветер, грозы и дожди.
Такая погода после сильной жары пришла перед выходными, дав возможность гражданам страны дышать полной грудью.
По данным синоптиков, дожди в течение дня будут ослабевать. Более того, температура воздуха продолжит падать по всему Израилю.
• Хайфа: температура воздуха днем – 20 градусов, ночью – 18.
• Тверия: днем – 25, ночью – 19.
• Тель-Авив: днем – 22, ночью – 20.
• Иерусалим: днем – 19, ночью – 13.
• Беэр-Шева: днем – 24, ночью – 17.
• Эйлат: днем – 29, ночью – 22.
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