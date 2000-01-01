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Погода в Израиле: дождь и резкое похолодание | Фото:24.05 09:23   MIGnews.com

Погода в Израиле: дождь и резкое похолодание

В воскресенье, 24 мая, на севере и в центре Израиля ожидаются сильный ветер, грозы и дожди.

Такая погода после сильной жары пришла перед выходными, дав возможность гражданам страны дышать полной грудью.

По данным синоптиков, дожди в течение дня будут ослабевать. Более того, температура воздуха продолжит падать по всему Израилю.

• Хайфа: температура воздуха днем – 20 градусов, ночью – 18.
• Тверия: днем – 25, ночью – 19.
• Тель-Авив: днем – 22, ночью – 20.
• Иерусалим: днем – 19, ночью – 13.
• Беэр-Шева: днем – 24, ночью – 17.
• Эйлат: днем – 29, ночью – 22.


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