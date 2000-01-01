24.05 09:23 MIGnews.com

Погода в Израиле: дождь и резкое похолодание

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В воскресенье, 24 мая, на севере и в центре Израиля ожидаются сильный ветер, грозы и дожди.Такая погода после сильной жары пришла перед выходными, дав возможность гражданам страны дышать полной грудью.По данным синоптиков, дожди в течение дня будут ослабевать. Более того, температура воздуха продолжит падать по всему Израилю.• Хайфа: температура воздуха днем – 20 градусов, ночью – 18.• Тверия: днем – 25, ночью – 19.• Тель-Авив: днем – 22, ночью – 20.• Иерусалим: днем – 19, ночью – 13.• Беэр-Шева: днем – 24, ночью – 17.• Эйлат: днем – 29, ночью – 22.