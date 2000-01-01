24.05 15:28 MIGnews.com

Jack Kuba открывает филиалы презентацией купальников

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Сеть элитного нижнего белья Jack Kuba давно завоевала репутацию ведущего игрока и новатора в своей области. Сегодня являются символом качества и бескомпромисного дизайна. Дизайна, который подчеркивает и совершенствует красоту форм так, что купальник становится настоящим стильным украшением, совмещающим эффектное подчеркивание фигуры с комфортным ощущением. Все модели от Jack Kuba это комплимент фигуре и акцент на разные типы телосложения. Визитная карточка модных, удобных и сексуальных купальников Jack Kuba – насыщенные оттенки, графичные принты и контрасты в правильных местах. Они способны творить чудеса. Больше не нужно беспокоиться о том, идеально выглядит тело или нет. Купальники от Jack Kuba дают в этом стопроцентную уверенность.В корректирующих купальниках, как и в любом улучшающем фигуру белье, есть как минимум две составляющих успеха: ткань и крой. Материалом для купальных костюмов Jack Kuba стал Miratex. Запатентованная ткань Miratex имеет эластичность в три раза выше, чем у тканей обычных корректирующих купальников. Также эта ткань поглощает меньшее количество влаги, имеет особую защиту от хлора, поэтому цвета остаются яркими, не выгорая на солнце, а значит, такой купальник прослужит вам не один сезон.Сшитые из материала будущего купальники деликатно скрывают ненужные сантиметры и аккуратно подтягивают фигуру, не передавливая тело. За минуту визуально стройнеешь на тот самый размер, на который не похудела к лету: формы становятся более плавными, живот более плоским, талия сужается, а грудь и бедра эффектно приподнимаются. При всех своих суперспособностях купальники на теле практически не ощущаются. Ткань ложится, как вторая кожа. Так что и под солнцем на пляже, и в шезлонге у бассейна чувствуешь себя максимально уверенно.На правах рекламы