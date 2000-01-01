Jack Kuba открывает филиалы презентацией купальников
Сеть элитного женского белья Jack Kuba открывает свои филиалы презентацией новой коллекции купальников Лето 2020. Это редкая возможность приобрести уже в начале сезона купальники, в том числе и корректирующие, со скидкой 30%.
Сеть элитного нижнего белья Jack Kuba давно завоевала репутацию ведущего игрока и новатора в своей области. Сегодня являются символом качества и бескомпромисного дизайна. Дизайна, который подчеркивает и совершенствует красоту форм так, что купальник становится настоящим стильным украшением, совмещающим эффектное подчеркивание фигуры с комфортным ощущением. Все модели от Jack Kuba это комплимент фигуре и акцент на разные типы телосложения. Визитная карточка модных, удобных и сексуальных купальников Jack Kuba – насыщенные оттенки, графичные принты и контрасты в правильных местах. Они способны творить чудеса. Больше не нужно беспокоиться о том, идеально выглядит тело или нет. Купальники от Jack Kuba дают в этом стопроцентную уверенность.
Коллекция корректирующих купальников Лето 2020
В корректирующих купальниках, как и в любом улучшающем фигуру белье, есть как минимум две составляющих успеха: ткань и крой. Материалом для купальных костюмов Jack Kuba стал Miratex. Запатентованная ткань Miratex имеет эластичность в три раза выше, чем у тканей обычных корректирующих купальников. Также эта ткань поглощает меньшее количество влаги, имеет особую защиту от хлора, поэтому цвета остаются яркими, не выгорая на солнце, а значит, такой купальник прослужит вам не один сезон.
Сшитые из материала будущего купальники деликатно скрывают ненужные сантиметры и аккуратно подтягивают фигуру, не передавливая тело. За минуту визуально стройнеешь на тот самый размер, на который не похудела к лету: формы становятся более плавными, живот более плоским, талия сужается, а грудь и бедра эффектно приподнимаются. При всех своих суперспособностях купальники на теле практически не ощущаются. Ткань ложится, как вторая кожа. Так что и под солнцем на пляже, и в шезлонге у бассейна чувствуешь себя максимально уверенно.
Помимо этого, в Jack Kuba действует скидка 30% на весь ассортимент магазинов для членов клуба и новых присоединившихся.
JackKuba - ведущая сеть элитного нижнего белья в Израиле представляет в 37 бутиках по всей стране новые коллекции роскошного нижнего белья от престижных мировых брендов, а также новые коллекции домашней одежды, украшений, сумок, колготок, чулок, носочков и многого другого.
Филиалы сети расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Натании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а так же в других городах. Вы можете найти ближайший к вам филиал по ссылке: https://jackkuba.ru/jack-kuba/