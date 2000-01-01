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Нищий рэпер притворялся богачом и умер от рук похитителей | Фото:25.05 02:15   MIGnews.com

Нищий рэпер притворялся богачом и умер от рук похитителей

Португальский рэпер Давид Мота (Mota Jr) притворялся миллиардером, не имея за душой ни гроша, что привело к трагической гибели.

Об этом сообщает The Sun.

Давид прославился в Instagram, как один из самых молодых миллиардеров. Поводом такого "статуса" послужили фотографии, на которых он позировал возле элитных авто, хвастался золотом, оружием и пачками денег.

Нищий рэпер притворялся богачом и умер от рук похитителей | Фото:

Более двух месяцев назад рэпер пропал без вести. По словам его матери, посреди ночи в дом попросилась неизвестная девушка. Парень открыл дверь, но его уже поджидали двое вооруженных мужчин.

В результате тело Мота нашли в лесу. Полицейские предполагают, что его пытали, но, не добившись информации о деньгах, убили. В полиции предполагают, что похитители приняли фейковый статус за чистую монету.

Нищий рэпер притворялся богачом и умер от рук похитителей | Фото:


Нищий рэпер притворялся богачом и умер от рук похитителей | Фото:



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