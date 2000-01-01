Нищий рэпер притворялся богачом и умер от рук похитителей

Давид прославился в Instagram, как один из самых молодых миллиардеров. Поводом такого "статуса" послужили фотографии, на которых он позировал возле элитных авто, хвастался золотом, оружием и пачками денег.
Более двух месяцев назад рэпер пропал без вести. По словам его матери, посреди ночи в дом попросилась неизвестная девушка. Парень открыл дверь, но его уже поджидали двое вооруженных мужчин.
В результате тело Мота нашли в лесу. Полицейские предполагают, что его пытали, но, не добившись информации о деньгах, убили. В полиции предполагают, что похитители приняли фейковый статус за чистую монету.